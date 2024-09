POL-OE: E-Scooter vor Haustür entwendet

Kirchhundem (ots) - Am Montagmorgen (09.09.2024) kam es im Bereich Brachthausen gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 728. Eine 81-jährige Autofahrerin war in Fahrtrichtung Hilchenbach unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve die Kontrolle verlor. Sie kam von der Straße ab und geriet in einen Böschungsbereich. Das Fahrzeug überschlug sich und kam in einer Wiese zum Stehen. Neben der ...

