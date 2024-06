Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Yachthafen Tomberge/Leblose Person am Kanalufer - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Nach dem Tod eines Mannes am Dortmund-Ems-Kanal in Senden am Sonntag (23.06.24) deuten erste Erkenntnisse auf einen Unglücksfall hin. Bisher haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Wie es sich zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, hat das Auto den 77-jährigen Halter aus Münster überrollt, ehe es im Kanal versank. Wie es dazu kam, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams angeordnet. Das Auto wurde noch am Sonntagabend aus dem Kanal geborgen und sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann oder sein älteres schwarzes Saab Cabrio zuvor im Bereich des Yachthafens gesehen oder sogar den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591/7930 bei der Polizei Lüdinghausen zu melden.

Ursprungsmeldung:

Senden, Yachthafen Tomberge / Leblose Person am Kanalufer 23.06.2024, 20:19 Uhr Coesfeld Die Polizei erhielt am Sonntagnachmittag (23.06.2024), gegen 15.31 Uhr, Kenntnis über ein sinkendes Auto im Dortmund-Ems-Kanal in Höhe des Yachthafens Tomberge. Die eintreffenden Rettungskräfte fanden eine männliche Person leblos am Kanalufer vor. Eine sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 77-jährigen Münsteraner. Dieser war auch der Halter des im Kanal gesunkenen Autos.

Die Wasserschutzpolizei sperrte den Kanal und Taucher der Feuerwehr suchten nach weiteren Personen im gesunkenen Auto und im Kanal. Die Suche verlief negativ.

Die näheren Umstände sind derzeit unklar und Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell