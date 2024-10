Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Beim Einbruchsversuch ertappt

Lahr (ots)

Bei seinem Versuch in eine Dachgeschosswohnung in dem Artillerieweg einzubrechen, wurde ein Unbekannter Unbekannte durch einen Bewohner erwischt. Am Donnerstag kurz vor 3 Uhr soll der Langfinger versucht haben, die Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Dies bemerkte der Bewohner und sprach den mutmaßlichen Einbrecher durch verschlossene Tür an, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von zirka 350 Euro. Von einem Diebstahlschaden wird nicht ausgegangen. Zeugen die zur genannten Uhrzeit an der Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachten konnten, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07821 277-0 gebeten. /al

