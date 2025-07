Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kontrolle im Hauptbahnhof Gelsenkirchen - Bundespolizei ermittelt nach Betrug, Unterschlagung und Missbrauch von Ausweisen

Gelsenkirchen (ots)

Am 14. Juli kontrollierte eine Streife der Bundespolizei zwei junge Männer in Gelsenkirchen. Ihr verdächtiges Verhalten ließ auf zuvor begangene Straftaten schließen. Ein aufgefundener Umschlag mit dem als gestohlen gemeldeten Ausweis einer weiteren Person und Bargeld erhärtete den Verdacht. Der Versuch, das Smartphone zu entsorgen und es anschließend zu zerstören, um damit Beweise zu vernichten, konnte unterbunden werden.

Am Nachmittag gegen 15:50 Uhr trafen die Polizisten die zwei Männer (38 und 42 Jahre alt) im Gelsenkirchener Hauptbahnhof an. Die beiden, die zuvor nebeneinander hergegangen waren, trennten sich, als sie die Streife erblickten, um offensichtlich einer Kontrolle zu entgehen. Die beiden Reisenden wurden angehalten. Während der anschließenden Kontrolle ließ einer der nigerianischen Staatsbürger einen Umschlag fallen. Der Versuch, dies unauffällig zu tun, scheiterte. In dem Umschlag fanden die Polizisten Bargeld, einen französischen Reisepass und Dokumente zur Eröffnung von Girokonten. Das Lichtbild im Reisepass glich nicht einem der beiden Nigerianer. Beide wurden belehrt und machten anschließend von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das aufgefundene Reisedokument war bereits aufgrund des Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Um die Identität der beiden Tatverdächtigen zweifelsfrei festzustellen, brachten die Einsatzkräfte sie zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin versuchte der 38-Jährige, sein Smartphone zu zerstören, indem er es mit voller Wucht auf den Boden warf. Hierbei wurde nur das Display beschädigt. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten noch weitere Smartphones, einen weiteren Ausweis sowie Anmeldebescheinigungen. Insgesamt fanden die Einsatzkräfte fünf Smartphones unterschiedlicher Art. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten das Bargeld, die Smartphones, die Reisedokumente, die Anmeldebescheinigungen sowie die Unterlagen der Kreditinstitute. Die Identität der beiden Männer stellten die Polizisten mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei fest. Nach Abschluss der Maßnahmen durften der 38-jährige Essener und der 42-Jährige aus Haltern am See die Dienststelle verlassen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Unterschlagung, gewerbsmäßigen Betrugs, Computerbetrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und Missbrauchs von Ausweispapieren.

