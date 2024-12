Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei kontrolliert im Vogelsberg und in der Rhön

Osthessen (ots)

Polizei kontrolliert im Vogelsberg und in der Rhön

Hoherodskopf / Wasserkuppe. Bei Verkehrskontrollen auf dem Hoherodskopf und der Wasserkuppe verwarnte die Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Autofahrer, die in den Nachtstunden verbotswidrig die gesperrten Parkplätze befuhren.

Grund für die verstärkten Kontrollen in den Wintermonaten ist, dass die verschneiten Landschaften im Vogelsberg und der Rhön in dieser Zeit nicht nur naturverliebte Wanderer und Wintersportler anziehen, sondern immer wieder auch Drifter. Sie bringen ihre Autos auf den schneebedeckten, rutschigen Straßen und Parkplätzen absichtlich ins Schleudern und gefährden durch ihre riskante Fahrweise oftmals nicht nur sich selbst sondern auch andere Verkehrsteilnehmende. Um auf die Gefahren eines solchen Verhaltens aufmerksam zu machen und auch mögliche Verstöße zu ahnden, führt die Polizei in den Wintermonaten regelmäßige Kontrollen auf dem Hoherodskopf und der Wasserkuppe durch.

So auch am Samstagabend (14.12.), als die Polizei bei winterlichen Bedingungen etwa 25 Fahrzeugführer auf der Wasserkuppe feststellte. Es wurden mehrere Fahrzeuge und Personen kontrolliert und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Insbesondere verstießen die Autofahrer gegen die Anordnung der Gemeinde Gersfeld zur Sperrung einzelner Parkplätze in den Nachtzeiten. Auf sie kommt nun ein Bußgeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobetrags zu.

Etwas weniger Verkehrsaufkommen war am selben Abend auf dem Hoherodskopf festzustellen. Hier wurden etwa halb so viele Fahrzeuge kontrolliert und ebenfalls hauptsächlich das verbotswidrige Befahren der Parkplätze zur Nachtzeit geahndet.

Die Polizei wird solche Kontrollen auch in den kommenden Wochen am Hoherodskopf sowie auf der Wasserkuppe engmaschig durchführen und so in den Bereichen für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell