POL-EU: Fußgängerin angefahren

In der Zeit von Dienstag, 21. Januar, 15 Uhr, bis Mittwoch, 22. Januar, 10 Uhr, kam es auf dem Friedhof an der Nideggener Straße in Euskirchen-Frauenberg zu mehreren Diebstählen. Unbekannte entwendeten von insgesamt sieben Gräbern Bronzevasen. Bei einem Grab wurde zusätzlich eine Marienstatue vom Grab gerissen und neben das Grab geworfen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

