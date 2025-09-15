Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf dem Kesselbrink

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Drei Täter sollen in den frühen Stunden des Samstags, 13.09.2025, eine Jugendliche am Kesselbrink ausgeraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 14-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 02:00 Uhr im Bereich des grünen Würfels, nahe der Friedrich-Verleger-Straße, auf. Zwei Frauen und eine dritte Person griffen sie plötzlich mit Faustschlägen an und drückten sie zu Boden. Dabei entwendete das Trio das violette IPhone 11 mit rosa Hülle, Tabak sowie Schminke der Jugendlichen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Sie beschrieb eine Täterin als 16 bis 18 Jahre alt, korpulent, mit braunen Haaren zum Zopf gebunden und sehr dünnen langgezogenen Augenbrauen. Das Opfer konnte die zweite Täterin sowie die dritte Person nicht beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

