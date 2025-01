Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei verdächtige Personen bei Einbruchalarm am Golfplatz angetroffen

Korschenbroich (ots)

Die Polizei wurde aufgrund des Verdachts eines Einbruchs in ein Cafe in Korschenbroich alarmiert und trifft drei verdächtige Personen an.

Am Montag (27.01.) wurden der Polizei gegen 00:15 Uhr verdächtige Personen an einem Cafe am Golfplatz in Korschenbroich gemeldet. Mehrere Streifenwagen suchten die Örtlichkeit auf und konnten drei Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren antreffen und kontrollieren. Hierbei saß einer der Männer, welche alle aus Mönchengladbach stammen, in einem Fahrzeug, einer hatte sich offenbar in einem Gebüsch versteckt und der Dritte ging spazieren.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Personen mit Taschenlampen in die dortigen Gebäude geguckt und offenbar nach Diebesgut Ausschau gehalten. In das Objekt gelangten sie nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Bei der genauen Kontrolle der Personen konnten die Beamten im Fahrzeug einige Dokumente auffinden, die offenbar nicht zu den angetroffenen Personen gehörten. Ebenso fanden die Polizisten eine Schreckschusswaffe und mehrere Mobiltelefone. Alle Gegenstände wurden sichergesellt.

Die Personen wurden zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Absuche des Geländes nach weiteren Personen.

Das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob die Personen für weitere Taten in Frage kommen.

Die drei Mönchengladbacher wurden nach Prüfung von Haftgründen und Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell