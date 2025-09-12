PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeieinsatz nach Tankstellenraub

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 12.09.2025, überfiel ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz. Die Fahndungsmaßnahme nach dem flüchtigen Täter dauern an.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand betrat ein unbekannter Räuber gegen 17:20 Uhr den Geschäftsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.

Aufgrund des andauernden Einsatzes und der laufenden Ermittlungen bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine weiteren Details zum Raubüberfall benannt werden können.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

