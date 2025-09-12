POL-BI: Polizeieinsatz nach Tankstellenraub
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Freitagnachmittag, 12.09.2025, überfiel ein unbekannter Täter eine Tankstelle an der Eckendorfer Straße, in Höhe Am Stadtholz. Die Fahndungsmaßnahme nach dem flüchtigen Täter dauern an.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand betrat ein unbekannter Räuber gegen 17:20 Uhr den Geschäftsraum der Tankstelle. Er bedrohte die Kassiererin und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute.
Aufgrund des andauernden Einsatzes und der laufenden Ermittlungen bitten wir um Verständnis, dass derzeit keine weiteren Details zum Raubüberfall benannt werden können.
