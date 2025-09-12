PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Schussabgabe vor Bar - Kein Einschussloch gefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Nach einer Schussabgabe vor einer Bielefelder Bar in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, benennt die Polizei weitere Ermittlungsdetails. Von Sicherheitskameras gefilmte Zeuge werden zudem weiterhin gebeten, sich zu melden.

Im Zuge der andauernden Ermittlungen wurde der Tatort mit einem Polizeidiensthund aufgesucht, um ein mögliches Einschussloch und ein Projektil aufzuspüren. Die Suche schlug bislang fehl. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass der unbekannte Täter eine scharfe Schusswaffe nutzte. Die Ergebnisse der daktyloskopischen Untersuchung der aufgefundenen Patronenhülse steht aus.

Weiterhin werden mehrere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Anhand von Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass sie die Schussabgabe unmittelbar sahen und im Anschluss die Flucht ergriffen.

Zeugen melden sich bitte beim ermittelnden Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 mit Hinweisen.

Meldung vom 08.09.2025, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113325

Meldung vom 09.09.2025, 15:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6114420

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:54

    POL-BI: Zahlreiche Autos aufgebrochen

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Stieghorst, Mitte, Sennstadt - In der Nacht zu Donnerstag, 11.09.2025, verzeichnete die Polizei Bielefeld eine hohe Anzahl von Kfz-Aufbrüchen. Die Täter hatten es sowohl auf Firmenwagen als auch auf private Kfz abgesehen. Sie erbeuteten Werkzeug und persönliche Wertgegenstände. An der Osningstraße, schlugen sie gleich bei zwei Firmenwagen die Seitenscheiben ein und entwendeten ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:41

    POL-BI: Schmuck und Wertsachen gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Am Mittwochvormittag, 10.09.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Zur Schwedenschanze ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat kann aktuell auf den Zeitraum von 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Zeugen melden sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren