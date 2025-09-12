Polizei Bielefeld

POL-BI: Schussabgabe vor Bar - Kein Einschussloch gefunden

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Nach einer Schussabgabe vor einer Bielefelder Bar in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, benennt die Polizei weitere Ermittlungsdetails. Von Sicherheitskameras gefilmte Zeuge werden zudem weiterhin gebeten, sich zu melden.

Im Zuge der andauernden Ermittlungen wurde der Tatort mit einem Polizeidiensthund aufgesucht, um ein mögliches Einschussloch und ein Projektil aufzuspüren. Die Suche schlug bislang fehl. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass der unbekannte Täter eine scharfe Schusswaffe nutzte. Die Ergebnisse der daktyloskopischen Untersuchung der aufgefundenen Patronenhülse steht aus.

Weiterhin werden mehrere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Anhand von Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass sie die Schussabgabe unmittelbar sahen und im Anschluss die Flucht ergriffen.

Zeugen melden sich bitte beim ermittelnden Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 mit Hinweisen.

Meldung vom 08.09.2025, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113325

Meldung vom 09.09.2025, 15:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6114420

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell