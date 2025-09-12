POL-BI: Schussabgabe vor Bar - Kein Einschussloch gefunden
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Nach einer Schussabgabe vor einer Bielefelder Bar in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, benennt die Polizei weitere Ermittlungsdetails. Von Sicherheitskameras gefilmte Zeuge werden zudem weiterhin gebeten, sich zu melden.
Im Zuge der andauernden Ermittlungen wurde der Tatort mit einem Polizeidiensthund aufgesucht, um ein mögliches Einschussloch und ein Projektil aufzuspüren. Die Suche schlug bislang fehl. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass der unbekannte Täter eine scharfe Schusswaffe nutzte. Die Ergebnisse der daktyloskopischen Untersuchung der aufgefundenen Patronenhülse steht aus.
Weiterhin werden mehrere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Anhand von Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass sie die Schussabgabe unmittelbar sahen und im Anschluss die Flucht ergriffen.
Zeugen melden sich bitte beim ermittelnden Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 mit Hinweisen.
Meldung vom 08.09.2025, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113325
Meldung vom 09.09.2025, 15:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6114420
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell