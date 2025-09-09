Polizei Bielefeld

POL-BI: Wichtige Zeugen gesucht: Schussabgabe vor Bar

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet, gab ein unbekannter Mann in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, einen Schuss vor einer Bar am Boulevard ab. Die Kriminalpolizei benennt weitere Erkenntnisse.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Schuss mit einer scharfen Pistole abgegeben wurde. Eine entsprechende Patronenhülse wurde am Tatort aufgefunden.

Zum tatrelevanten Zeitpunkt soll sich eine Gruppe, bestehend aus sieben bis zehn Personen, im Nahbereich, aber nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich befunden haben. Sie werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der 0521/545-0 zu melden.

Erste Meldung vom 08.09.2025, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113325

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell