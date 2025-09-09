PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Wichtige Zeugen gesucht: Schussabgabe vor Bar

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Wie berichtet, gab ein unbekannter Mann in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, einen Schuss vor einer Bar am Boulevard ab. Die Kriminalpolizei benennt weitere Erkenntnisse.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Schuss mit einer scharfen Pistole abgegeben wurde. Eine entsprechende Patronenhülse wurde am Tatort aufgefunden.

Zum tatrelevanten Zeitpunkt soll sich eine Gruppe, bestehend aus sieben bis zehn Personen, im Nahbereich, aber nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich befunden haben. Sie werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der 0521/545-0 zu melden.

Erste Meldung vom 08.09.2025, 14:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6113325

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

