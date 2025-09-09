PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Rollerfahrer nutzt Gehweg

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen - Am Montagnachmittag, 08.09.2025, nutzte ein Rollerfahrer den Gehweg an der Koblenzer Straße und kollidierte mit einem geparkten Auto. Die Rollerschlüssel des Betrunkenen wurden sichergestellt.

Gegen 16:05 Uhr befuhr ein 68-jähriger Bielefelder verkehrswidrig mit einem Roller auf dem Gehweg der Koblenzer Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer langen Linkskurve verlor er dann die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und kollidierte mit einem geparkten VW Golf.

Die eingesetzten Polizisten bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Ihm wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der 68-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten stellten die Schlüssel des Rollers zur Eigentumssicherung sicher. Der Gesamtschaden wurde auf 1200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

