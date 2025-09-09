Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebe?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung von zwei Ladendieben, die im Juni eine Goldkette bei einem Juwelier entwendet haben.

Gegen 15:10 Uhr am 04.06.2025 betrat das Duo ein Juwelier- und Uhrengeschäft in einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße. Der Mann und die Frau sprachen einen Verkäufer an und äußerten ihr Interesse für goldene Halsketten. In einem günstigen Moment entwendeten sie zunächst unbemerkt eine hochwertige Kette und verließen im Anschluss das Geschäft.

Da dem Verkäufer die Kunden verdächtig vorkamen, überprüfte er seine Videoaufzeichnungen. Dabei erkannte er den Diebstahl und informierte die Polizei.

Fotos der Tatverdächtigen wurde im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/179895

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen die zur Identifizierung der abgelichteten Personen führen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell