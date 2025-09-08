PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Gaststätten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, 06.09.2025, wurde die Polizei über zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch in Gaststätten informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 22:30 Uhr am Freitag und 15:50 Uhr am Samstag in eine Gaststätte an der Arndstraße, in Höhe der Weststraße, ein. Der Täter nahm Bargeld, ein Tablet und ein Smartphone an sich.

Zudem versuchte ein Unbekannter in eine nahegelegene Gaststätte, im Bereich zwischen der Friedrichstraße und der Weststraße einzubrechen. Er scheiterte an der Eingangstür und flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen 01:00 Uhr und 12:50 Uhr.

Des Weiteren brach ein unbekannter Mann in ein Restaurant an der Weststraße gegen 06:35 Uhr ein. Aus dem Innenraum entwendete er Bargeld sowie eine Bluetooth-Box. Er flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Er soll eine schlanke Statur und braune oder dunkelblonde kurze Haare haben. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe und dunkle Handschuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Taten oder zu möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

