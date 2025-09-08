PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Schussabgabe vor Bar - Täter mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, verwehrte ein Türsteher einem Unbekannten den Zugang zu einer Bar am Boulevard. Der Mann gab daraufhin einen Schuss mit einer Pistole ab und ergriff die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wollte ein unbekannter Mann gegen 02:15 Uhr eine Bar am Boulevard betreten. Als ein Türsteher dem Gast den Zugang verwehrte, zog dieser eine Pistole aus dem Hosenbund und gab einen Schuss in die grobe Richtung des Türstehers ab. Es wurde niemand verletzt.

Anschließend flüchtete der Mann in eine unbekannte Richtung. Er soll 20 bis 25 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß sein. Am Hals soll zudem ein Tattoo gewesen sein. Er soll einen Haarschnitt mit "Sidecut" haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

