POL-BI: Vierergruppe mit Messer bedroht: Größere Personengruppe gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Obernstraße - In der Nacht zu Sonntag, 07.09.2025, attackierte eine etwa zehnköpfige Gruppe vier Personen an der Obernstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 21-jährige Frau aus Werther, ein 22-jähriger Bielefelder, ein 24-jähriger Mann aus Werther und eine 24-jährige Bielefelderin gingen gegen 03:00 Uhr an der Obernstraße entlang, als sie hinter sich eine größere Personengruppe bemerkten.

Die Personen bewarfen sich zunächst gegenseitig mit Glasflaschen. Nachdem sie auch eine Flasche in Richtung der Vierergruppe geworfen hatten, baten diese darum, dies zu unterlassen.

Daraufhin kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung der beiden Gruppen. Die beiden Männer der Vierergruppe sollen dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein und ein Mann soll einen von ihnen mit einer Glasflasche auf den Rücken geschlagen haben, nachdem er den Kopf verfehlte.

Laut ihrer Schilderung zogen zwei Personen ein Messer, woraufhin die vier in unterschiedliche Richtungen flüchteten.

Einer der Männer mit Messer hatte schwarze Haare und einen Schnäuzer. Er trug einen grauen Pullover, dunkle Jeans und eine Bauchtasche. Außerdem hatte er ein südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu der Personengruppe nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

