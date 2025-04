POL-EL: Meppen - Absperrschranken beschädigt

Freren (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Schapener Straße in Freren. Die 33-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 18:55 Uhr in Richtung Schapen unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Nissan eines 40-Jährigen. Die Opel-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der ...

mehr