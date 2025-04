Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Freren (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend auf der Schapener Straße in Freren. Die 33-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 18:55 Uhr in Richtung Schapen unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Nissan eines 40-Jährigen. Die Opel-Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Nissan erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Die Schapener Straße war zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell