Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Schuppen in Brand geraten

Sögel (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Samstag gegen 3:22 Uhr ein an ein Wohnhaus angrenzender Schuppen an der Straße Zum Galgenberg in Sögel in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine angrenzende Garage des Nachbarhauses über. Ein 28-jähriger Bewohner wurde beim Versuch, das Feuer zu löschen, durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell