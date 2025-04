Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Isterberg - Trecker kollidiert mit Stromkasten

Isterberg (ots)

In Isterberg waren am Freitag Feuerwehr und Polizei an der Dorfstraße im Einsatz. Der 51-jährige Fahrer eines Treckers mit angehängtem Güllefass befuhr die Straße gegen 19:30 Uhr in Richtung Bramhaar. Dabei verlor er die Kontrolle über das Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Trecker kollidierte mit einem Stromkasten, der daraufhin Feuer fing. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf den Trecker über. Der 51-Jährige konnte das Fahrzeug leicht verletzt verlassen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Durch die Beschädigung am Stromkasten kam es teilweise vor Ort zu Stromausfällen, die durch eine zuständige Firma behoben wurden.

