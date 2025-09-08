PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Ermittlungen nach einer Auseinandersetzung auf dem Weinmarkt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter verletzte in der Nacht zu Samstag, 06.09.2025, einen Bielefelder auf einer Veranstaltung auf dem Altstädter Kirchplatz. Couragierte Gäste kamen dem Bielefelder zur Hilfe.

Gegen Mitternacht gerieten zwei Männer in der Nähe des Leineweberbrunnens in Streit. Einer von ihnen war ein 32-jähriger Bielefelder. Er wurde laut Zeugenberichten von dem zweiten Mann ins Gesicht geschlagen. Als er bereits am Boden war, trat der Täter weiter nach ihm. Als Passanten dazwischen gingen, ließ er von dem 32-Jährigen ab.

Daraufhin flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Er war circa 25 Jahre alt und hatte braune Haare, einen Bart und ein südländisches Erscheinungsbild. Zum Tatzeitpunkt trug er einen orange-mokka farbigen Pullover mit Kragen und Reißverschluss und dazu eine helle Jeans.

Hinweise zu dem Schläger nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

