POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte / Bethel - Am Donnerstag, 04.09.2025, wurde die Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle informiert. Die Polizei sucht Zeugen. In der Straße Lindenplatz wurde ein Pedelec der Marke Mondraker aus einer Gartenhütte entwendete. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag. Zwischen 11:30 Uhr am Mittwoch und 10:30 Uhr am Donnerstag wurde ein ...

mehr