Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Wackernhein - OT Ingelheim am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen kommt es gegen 9:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wackernhein.

Zwei bisher unbekannte Täter gelangen vermutlich über die Zugangstüre der Garage in das Innere. An verschiedensten Stellen kann Bargeld in einer 4-stelligen Höhe erbeutet werden. Ein aufmerksamer Nachbar kann zwei männliche Personen beobachten, welche das Einfamilienhaus verlassen und mit einem VW Golf flüchten. Die Personen und das Auto können nicht näher beschrieben werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell