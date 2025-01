Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Verletzte durch Unfall beim Ausparken

Mainz-Oberstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:15 Uhr, wollte eine 26-jährige Mainzerin mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parktasche ausparken. Sie stand in Queraufstellung zur Fahrbahn in der Oberen Zahlbacher Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 51-jährige Wiesbadenerin die Straße in Richtung Bretzenheim. Als sich die 51-Jährige mit ihrem Auto auf Höhe der 26-Jährigen befand, setzte die Mainzerin ihr Fahrzeug zurück und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Am Auto der Wiesbadenerin lösten die Airbags aus. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Die Mainzerin schlug mit ihrem Gesicht auf dem Lenkrad auf und verletzte sich dabei. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

