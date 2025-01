POL-PPMZ: Versuchter Raub in Tiefgarage

Mainz-Neustadt (ots) - Am Montag, dem 27.01.2025 kommt es gegen 20:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Mainzer Hauptbahnhof. Ein 33-Jähriger aus Hessen befindet sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zunächst brüllt er willkürlich Passanten an, bis er schließlich eine 23-Jährige Mainzerin angreift. Er schlägt sie mehrfach und nimmt sie zwischenzeitlich in den Schwitzkasten. Zwei ...

