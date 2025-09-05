Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrräder und Pedelecs gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Bethel - Am Donnerstag, 04.09.2025, wurde die Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle informiert. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Straße Lindenplatz wurde ein Pedelec der Marke Mondraker aus einer Gartenhütte entwendete. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag.

Zwischen 11:30 Uhr am Mittwoch und 10:30 Uhr am Donnerstag wurde ein verschlossenes E-Mountainbike am Niederwall, in Höhe Brunnenstraße, gestohlen. Es ist von der Marke Raymon und vom Typ Hard Ray in der Farbe mattgrün.

Und zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr am Donnerstag wurde ein grünes Hollandrad samt Rucksack samt Inhalt im Ravensberger Park gestohlen.

Außerdem wurde ein dunkles Single Speed Rennrad aus dem Klinik-Parkhaus am Burgsteig gestohlen. Der Täter entwendete das Rad zwischen 14:00 Uhr am Mittwoch und 10:35 Uhr am Donnerstag.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Fahrraddiebstählen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

