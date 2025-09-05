POL-BI: Fahrräder und Pedelecs gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte / Bethel - Am Donnerstag, 04.09.2025, wurde die Polizei über mehrere Fahrraddiebstähle informiert. Die Polizei sucht Zeugen.
In der Straße Lindenplatz wurde ein Pedelec der Marke Mondraker aus einer Gartenhütte entwendete. Der Tatzeitraum liegt zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch und 07:00 Uhr am Donnerstag.
Zwischen 11:30 Uhr am Mittwoch und 10:30 Uhr am Donnerstag wurde ein verschlossenes E-Mountainbike am Niederwall, in Höhe Brunnenstraße, gestohlen. Es ist von der Marke Raymon und vom Typ Hard Ray in der Farbe mattgrün.
Und zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr am Donnerstag wurde ein grünes Hollandrad samt Rucksack samt Inhalt im Ravensberger Park gestohlen.
Außerdem wurde ein dunkles Single Speed Rennrad aus dem Klinik-Parkhaus am Burgsteig gestohlen. Der Täter entwendete das Rad zwischen 14:00 Uhr am Mittwoch und 10:35 Uhr am Donnerstag.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Fahrraddiebstählen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell