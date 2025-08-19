PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Imbiss - Bargeld und Elektronikartikel entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Gosenbach) (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.08.2025) sind unbekannte Täter in einen Imbiss in Gosenbach eingebrochen. Der Tatzeitraum kann auf 22:30 Uhr (Sonntag) bis 10:45 Uhr (Montag) eingeschränkt werden.

Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße "Gosenbacher Hütte". Anschließend entwendeten sie Bargeld, ein Tablet, einen Laptop, ein Mobiltelefon sowie ein elektrisches Dönermesser. Der gesamte Beuteschaden liegt bei rund 3.000 Euro.

Hinweise liegen der Kriminalpolizei derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

