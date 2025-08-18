Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei ermittelt nach zwei PKW-Diebstählen - #polsiwi

Kreuztal/Netphen (ots)

In Kreuztal und Netphen sind in den vergangenen Tagen zwei Mercedes AMG entwendet worden.

Am Freitagmorgen (15.08.2025) erschien ein 29-Jähriger auf der Polizeiwache in Kreuztal. Der Mann gab an, dass sein Mercedes S 63 AMG in der Nacht zuvor aus der Straße Alter Weg in Osthelden entwendet wurde. Hinweise auf einen Täter ergaben sich nicht. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass der PKW am Freitagmorgen als Gefahrenstelle auf der Autobahn 4 in Höhe Overath gemeldet wurde. Der PKW wurde sichergestellt.

Am Samstagnachmittag (16.08.2025) wurde der Polizei ein weiterer PKW-Diebstahl gemeldet. In der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 20 Uhr wurde ein weißer Mercedes E 63 AMG von einem Parkplatz an der Brauersdorfer Straße in Netphen entwendet. Die Beamten schrieben ihn zur Fahndung aus.

Die Ermittlungen in beiden Fällen laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell