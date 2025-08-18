Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Öffentlichkeitsfahndung, 15-Jährige vermisst

Havetoft/Tarp (ots)

Bereits seit dem 07. Juli 2025 wird aus einer Jugend-Wohneinrichtung in Havetoft die 15-jährige Ashley B. vermisst. Sie wurde mehrfach an verschiedenen Orten in Schleswig und zuletzt am 06. August 2025 am Bahnhof in Neumünster gesehen.

Ashley ist von normaler Statur, trägt schulterlanges braunes Haar mit Pony und war zuletzt bekleidet mit einer grauen Sweatjacke, hellblauer Jeans, pinkfarbenen Sneakers und einem schwarzen Rucksack.

Wir bitten um Unterstützung von den Medien und der Bevölkerung, da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben. Wer sie gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell