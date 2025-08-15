Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Unbekannte bedroht Kinder im Stadtpark, Zeugen gesucht

Niebüll (ots)

Bereits am vergangenen Freitagnachmittag (08.08.2025) wurden zwei 12-jährige Mädchen im Stadtpark Niebüll von einer unbekannten Frau bedroht und beleidigt. Das Polizeirevier Niebüll sucht Zeugen der Tat.

Laut Aussage der Mädchen hielten sie sich gegen 16:45 Uhr im Stadtpark auf, wo sie auf eine Frau mit einem Kinderwagen trafen, die ein im Wagen sitzendes Kind lautstark anschrie.

Die Unbekannte habe sich nun den Kindern zugewandt und diesen den erhobenen Mittelfinger gezeigt. Als die Mädchen sich nun entfernen wollten, folgte die Frau ihnen und beleidigte sie. Auch drohte sie ihnen körperliche Gewalt in Form von Schlägen an.

Sie habe weiterhin eines der Fahrräder der Kinder zu Boden geworfen und gegen dieses getreten. Hiernach entfernte sie sich unerkannt in Richtung der Friedrich-Paulsen-Straße.

Die Frau konnte als 165 cm bis 170 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben werden. Sie habe schulterlange, blonde Haare und eine weiße Bluse getragen.

Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen zu dieser Beleidigung und Bedrohung aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können, sich unter der Telefonnummer 04661 40110 oder per E-Mail an niebuell.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell