Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: weitere Verfolgungsfahrt nach Entziehung einer Verkehrskontrolle

Flensburg (ots)

Am Donnerstagabend, 07.08.2025, gegen 21:15 Uhr befuhren Beamte der Landespolizei im Rahmen der Streifenfahrt die Flensburger Innenstadt. Auf Höhe der Straße Rude fiel ihnen ein bereits polizeilich bekannter grauer BMW auf, der mit nicht zum Fahrzeug gehörigen Kennzeichen geführt wurde. Die Beamten entschieden sich zur Durchführung eine Verkehrskontrolle, wendeten den Streifenwagen und gaben das Anhaltesignal.

Der BMW beschleunigte plötzlich und versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. In der sich anschließenden 30er-Zone wurde das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt. Das Fahrzeug wurde anschließend in Richtung Handewitt und dort auf einen Gehweg gelenkt, um einem Lkw auszuweichen. Auf dem Gehweg kam es zur konkreten Gefährdung eines Fußgängers.

Die Flucht vor den eingesetzten Polizeikräften wurde auch danach weiterhin fortgesetzt. Dabei wurde der BMW wiederholt rücksichtslos und verkehrsgefährdend durch die Stadt geführt - andere Verkehrsteilnehmer wurden überholt und mussten teils ausweichen oder stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Fahrzeug zu verhindern. Trotz Einsatzes mehrerer Streifenwagen konnte das flüchtige Fahrzeug jedoch nicht angehalten werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch den BMW gefährdet wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der 0461-4844110 oder unter VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de zu melden.

