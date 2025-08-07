Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Fund von Schmuck - Polizei sucht Eigentümer

Schleswig (ots)

Bereits Ende April fanden Passanten auf einem Parkplatz nahe der B201 diverse Schmuckkästchen mit Schmuckstücken. Bislang konnte der aufgefundene Schmuck keiner Straftat zugeordnet werden, sodass die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Wer Schmuckgegenstände wiedererkennt oder sie jemandem zuordnen kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Schleswig unter der 04621-84402 oder unter der Email-Adresse SG2.Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell