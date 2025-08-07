PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Fund von Schmuck - Polizei sucht Eigentümer

POL-FL: Schleswig: Fund von Schmuck - Polizei sucht Eigentümer
  • Bild-Infos
  • Download

Schleswig (ots)

Bereits Ende April fanden Passanten auf einem Parkplatz nahe der B201 diverse Schmuckkästchen mit Schmuckstücken. Bislang konnte der aufgefundene Schmuck keiner Straftat zugeordnet werden, sodass die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung bittet.

Wer Schmuckgegenstände wiedererkennt oder sie jemandem zuordnen kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Schleswig unter der 04621-84402 oder unter der Email-Adresse SG2.Schleswig.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lynn Thomsen
Telefon: 0461 484 2009
E-Mail: Pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

