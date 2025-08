POL-FL: Husum - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf einem Supermarktparkplatz

Flensburg (ots) - Am Dienstag den 22.07.2025 erfolgte gegen 22:40 Uhr die Festnahme eines deutschen Staatsangehörigen in Flensburg. Die Person wurde durch die Kriminalpolizei an seinem derzeitigen Aufenthaltsort aufgesucht, da gegen ihn ein Haftbefehl wegen Straftaten im Bereich der Eigentumsdelikte und Fluchtgefahr vorlag. Der Mann konnte jedoch nicht angetroffen werden. Als die Beamten die Örtlichkeit verlassen ...

mehr