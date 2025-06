Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250619 - 0631 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Räuber mit Unterstützung der Videoschutzanlage festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Mittwoch (18. Juni 2025) kam es zu einem Raub. Polizeibeamte nahmen die Räuber im Anschluss fest. Die Videoschutzanlage leistete hierbei einen entscheidenden Beitrag.

Gegen 16:35 Uhr sprach ein Zeuge eine Polizeistreife in der Moselstraße an und teilte mit, dass er soeben gesehen habe, wie zwei Personen einen Mann ausraubten. Die Beamten trafen am Ereignisort den 53-jährigen alkoholisierten, verletzten Geschädigten an und befragten diesen. Der Mann machte die Polizisten darauf aufmerksam, dass die zwei Räuber sowohl sein Handy, als auch Bargeld gewaltsam entnahmen und daraufhin flüchteten. Die Beamten werteten unmittelbar danach das Material der Videoschutzanlage aus und rekonstruierten so das Tatgeschehen sowie den Fluchtweg des Räuberduos. Demnach tanzte einer der beiden Tatverdächtigen den 53-Jährigen an, während der andere dem Geschädigten sodann unvermittelt schlug. Im Zuge der Fahndung nahmen die Beamten die Räuber am Karlsplatz fest und brachten sie in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

