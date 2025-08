POL-FL: Festnahme mit Fluchtversuch

Karlum (ots) - Wie bereits am vergangenen Donnerstag (24.07.2025) berichtet, kam es in der Dorfstraße in der Gemeinde Karlum zu einem Verkehrsunfall im Begegnunsverkehr. Am gestrigen Sonntag erlag ein weiteres Unfallopfer seinen schweren Verletzungen. Die 81-jährige Seniorin war Insassin in dem Kleinbus. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden ...

