POL-FL: Schuby: Diebstahl von Zaunelementen - Polizei sucht Zeugen

Karlum (ots) - Heute Morgen (24.07.2025) kam es in der Dorfstraße in der Gemeinde Karlum zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnunsverkehr, bei dem zwei Personen tödlich, drei Personen lebensgefährlich und zwei Personen schwer verletzt wurden. Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau mit ihrem Renault Twingo die Dorfstraße aus Richtung Ladelund kommend in Richtung Ochsenweg. Zur gleichen Zeit befuhr in ...

