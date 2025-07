Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Bilanz einer erneuten Kontrolle des Waffenverbots im ÖPV

Flensburg (ots)

Im Zuge der Änderungen des Waffenrechts führt die Polizei regelmäßig Kontrollen im ÖPV (Öffentlicher Personenverkehr) durch. Die fortgesetzten Kontrollen haben das Ziel, das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und die Sicherheit für Reisende zu erhöhen.

Am Flensburger Bahnhof kontrollierte eine größere Anzahl von Einsatzkräften des 2. Polizeirevieres am Mittwochnachmittag (23.07.25) im Zeitraum von 15 Uhr bis 17.30 Uhr insgesamt 510 Reisende in vier Zügen am Bahnhof. Der Einsatz wurde durch Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Bekämpfung von Gewaltkriminalität auf Bahnanlagen und in Zügen begleitet. Es wurden 14 Messer und ein Pfefferspray sichergestellt und dementsprechend 15 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Die Polizeidirektion Flensburg wird auch zukünftig im gesamten Zuständigkeitsbereich entsprechende Einsätze durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren und zu schützen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell