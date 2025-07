Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tetenhusen: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Tetenhusen (ots)

Gestern Mittag (23.07.2025) kam es in der Straße Haberland in der Gemeinde Tetenhusen zu einem tödlichen Verkehrsunfall eines Motorradfahrers. Die Polizeistation Kropp hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-jährige Hamburger gegen 13.10 Uhr mit seinem Kraftrad die Straße Haberland aus Richtung Meggerdorf kommend in Richtung Tetenhusen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 67-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Liegen. Der Motorradfahrer verletzte sich so schwer, dass er seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle erlag.

Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell