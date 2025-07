Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Verkehrsunfallflucht - Auto fährt beim Ausparken gegen Rentnerin, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Kappeln (ots)

Am Sonntagmittag (20.07.25), gegen 12.15 Uhr, ging eine 76-jährige Rentnerin, nachdem sie ihr Fahrzeug geparkt hatte, über den Parkplatz, welcher gegenüber der Anschrift Querstraße 13 in Kappeln gelegen ist. Währenddessen parkte ein anderes Fahrzeug (vermutlich ein schwarzer Nissan mit SL-Kennzeichen) zügig rückwärts aus und fuhr mit seinem Heck gegen die Rentnerin, welche infolgedessen stürzte und sich am Ellenbogen, Knie und Hüftgelenk verletzte. Der Unfallverursacher fuhr vom Unfallort in unbekannte Richtung davon. Er soll männlich, kräftig und zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Die Polizeistation in Süderbraup hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher und Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04641-4809830 oder per E-Mail unter: Suederbrarup.PST@polizei.landsh.de.

