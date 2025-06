Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Unbekannte entwenden Bitcoin durch Phishing - erheblicher Schaden.

Lippe (ots)

Am Samstagvormittag (21.06.2025) erschien ein 42-jähriger Detmolder auf der Polizeidienststelle und zeigte den Diebstahl seiner Bitcoin an. Der Mann berichtete, am Freitagnachmittag (20.06.2025) einen täuschend echt wirkenden Brief eines angeblichen Hardware-Wallet-Herstellers erhalten zu haben. In dem Schreiben wurde er unter dem Vorwand einer notwendigen "Verifizierung" seines Bitcoin-Wallets dazu verleitet, einen QR-Code zu scannen. Dieser führte ihn auf eine gefälschte Website, auf der er seine aus 24 Wörtern bestehende Wiederherstellungsphrase (Seedphrase) eingab. Kurz darauf musste er feststellen, dass ohne seine Zustimmung Transaktionen durchgeführt und sein gesamtes Guthaben an fremde Adressen gesendet wurde. Insgesamt wurden etwa 0,14 Bitcoin (ca. 13.000 Euro zum Zeitpunkt der Transaktionen) entwendet. Hinweise auf die bislang unbekannten Angreifer liegen nicht vor. Die Polizei warnt: So schützen Sie Ihr digitales Vermögen! Bei der Selbstverwahrung von Bitcoin sind Sie Ihre eigene Bank. Die Sicherheit Ihres Vermögens liegt allein in Ihrer Hand. Die Polizei Lippe appelliert daher eindringlich an alle Besitzer von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, die folgenden goldenen Regeln zu verinnerlichen: 1. Ihre Seedphrase ist der Generalschlüssel - behandeln Sie sie wie pures Gold. Diese 12 oder 24 Wörter sind der einzige Weg, um auf Ihr Vermögen zuzugreifen. Geben Sie diese Wörter niemals online auf einer Website, in einer Software oder einer App ein. Machen Sie keine digitalen Kopien oder Fotos davon. 2. Misstrauen Sie grundsätzlich jeder unaufgeforderten Kontaktaufnahme. Seriöse Hersteller von Hardware-Wallets oder Software werden Sie NIEMALS per Brief, E-Mail, SMS oder Telefonanruf auffordern, Ihre Seedphrase preiszugeben oder eine "Verifizierung" durchzuführen. Solche Anfragen sind immer Betrugsversuche. 3. Die Hardware-Wallet ist eine Einbahnstraße für Ihre Geheimnisse. Ihre Seedphrase und Ihre privaten Schlüssel verlassen eine sichere Hardware-Wallet niemals. Die Seedphrase wird ausschließlich dann benötigt, wenn Sie Ihr Wallet auf einem neuen oder zurückgesetzten Gerät wiederherstellen müssen. Die Eingabe erfolgt dabei ausschließlich direkt auf dem Display der Hardware-Wallet selbst - niemals über die Tastatur Ihres Computers oder Smartphones.

