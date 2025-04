Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen zu Körperverletzung in der Innenstadt gesucht

Pforzheim (ots)

Am Montagabend ist es in der Zerrennerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, wobei ein junger Mann leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Sachstand kam es gegen 19:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zum Streit zwischen einem Jugendlichen und vier weiteren Personen. Als die Polizei trotz beschleunigter Anfahrt am mutmaßlichen Tatort, im Bereich des Volksbankhauses, eintraf, war keine akute Auseinandersetzung mehr im Gange. Diese hatte aber offenbar mit Handgreiflichkeiten geendet, wobei auch ein Stück Holz sowie geworfene Steine im Einsatz gewesen sein sollen. Mit leichten Verletzungen wurde der Jugendliche im Anschluss zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der sofortigen Fahndung und nach weiteren Ermittlungen wurden noch am selben Tag mehrere Tatbeteiligte festgestellt. Der genaue Tathergang und das Motiv sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, letztgenanntes dürfte nach ersten Erkenntnissen aber im persönlichen Bereich liegen.

Zeugen, die die Situation beobachten konnten oder möglicherweise Videoaufzeichnungen gefertigt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

