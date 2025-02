Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerte

Schwerte (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus an der Hörder Str. in Schwerte. Bei dem Brand im Hausflur wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hörder Str. wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.

