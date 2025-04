POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Simmozheim (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen ist es in einem unbewohnten Neubau in der Schillerstraße zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer kurz vor 07:00 Uhr im Inneren des Gebäudes aus. Mutmaßlich entfachte der Brand durch sich entzündenden Schleifstaub, der bei laufenden Innenarbeiten durch Handwerker entstand. Der ...

mehr