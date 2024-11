Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drei Männer machen große Beute und werden erwischt - Polizei Euskirchen sucht Inhaber von Diebesgut

Mechernich (ots)

Am Freitag (1. November) meldete ein aufmerksamer Zeuge um 4.13 Uhr verdächtige Personen in der Straße Im Schmidtenloch in Mechernich.

Der Zeuge entdeckte die Personen auf einer Videoaufzeichnung und stellte fest, dass die Personen Fahrzeuge ausbaldowerten.

Anhand einer guten Personenbeschreibung konnten drei Männer (15, 20, 28) im Rahmen einer Nahbereichsfahndung in einem Gebüsch in einem Waldstück gegenüber des Bahnhofs in Mechernich angetroffen werden.

Die Männer führten mehrere Rucksäcke, einen E-Scooter und einen Koffer mit sich. Augenscheinlich handelte es sich bei dem Inhalt um Diebesgut aus vorangegangenen Taten.

In dem Koffer wurden unter anderem EC-Karten, Sonnenbrillen, Bekleidung, Elektronik, Rucksäcke und ein Laptop aufgefunden.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Alle drei Personen sind in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Im Laufe des Feiertages wurden der Polizei Euskirchen daraufhin mehrere Pkw-Aufbrüche im Mechernicher Raum gemeldet.

Unter anderem wurden Pkw in Mechernich-Kommern in den Straßen Schopsland, In der Eule, Rehgasse, Rodelhang geöffnet.

Bei einem Fahrzeug wurde die Seitenscheibe eingeschlagen.

Bis zum heutigen Tag (4. November) wurden 18 Strafanzeigen bezüglich des Diebstahls aus Fahrzeugen aufgenommen.

Bis dato konnte der größte Teil des Diebesguts noch nicht allen Eigentümern zugeordnet werden.

Wenn Bürgerinnen und Bürger im Raum Mechernich erst jetzt festgestellt haben, dass Gegenstände aus dem eigenen Fahrzeug entwendet wurden (auch, wenn das Diebesgut nur einen geringen Wert hat), werden diese gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen zu melden.

Dies ist telefonisch über die 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell