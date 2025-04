Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand in Neubau in Simmozheim schnell unter Kontrolle gebracht

Simmozheim (ots)

Am vergangenen Samstagmorgen ist es in einem unbewohnten Neubau in der Schillerstraße zu einem Brand gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer kurz vor 07:00 Uhr im Inneren des Gebäudes aus. Mutmaßlich entfachte der Brand durch sich entzündenden Schleifstaub, der bei laufenden Innenarbeiten durch Handwerker entstand. Der angerückten Feuerwehr gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen sowie vollständig zu löschen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden Teile des Gebäudes erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Neben der Polizei war die Feuerwehrabteilung Simmozheim im Einsatz. Der Polizeiposten Althengstett hat die Ermittlungen übernommen.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell