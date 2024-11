Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw steht in Vollbrand

Höhe Weimar (ots)

Heute Vormittag erreichte die Autobahnpolizei die Mitteilung über einen brennenden Pkw auf der A4 bei Weimar. Direkt an der Anschlussstelle Weimar, in Fahrtrichtung Dresden ging das Fahrzeug auf dem Standstreifen in Flammen auf. Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt dafür ursächlich. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die Richtungsfahrbahn Dresden musste aufgrund der Löscharbeiten für ca. 30min voll gesperrt werden.

Gegen 11:00 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen vollständig abgeschlossen. Durch das Feuer entstanden Fahrbahnschäden, welche den fließenden Verkehr aber vorerst nicht beeinträchtigen. Eine Gesamtsachschadenshöhe kann aktuell noch nicht geschätzt werden.

