POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf nach Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am Montag gegen 15:40 Uhr ist es auf der Westlichen Karl-Friedrich-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem bislang unbekannten Fußgänger gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen rannte der Fußgänger über die Fahrbahn von links nach rechts, um die gegenüberliegende Postfiliale aufzusuchen. Dabei kam es zur Kollision mit einem herannahenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenprall stürzten beide Beteiligten zu Boden, konnten jedoch eigenständig wieder aufstehen. Im Anschluss an das Geschehen unterhielten sich die beiden kurz. Nach erster Einschätzung waren weder der Radfahrer noch der Fußgänger zu diesem Zeitpunkt erkennbar verletzt. Der Fußgänger zeigte sich hilfsbereit und versuchte, das durch den Aufprall beschädigte Fahrrad vor Ort zu reparieren. Erst später stellte der Fahrradfahrer Verletzungen bei sich fest und meldete in der Folge den Vorfall bei der Polizei. Der Fußgänger konnte wie folgt beschrieben werden. Etwa 23 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte dunkle, schwarze Haare, war schlank und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt und Jeanshose. Die Polizei bittet nun mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Identität des beteiligten Fußgängers machen können, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3111 zu melden.

