Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Kindersitze retten Leben.

Lippe (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (21.06.2025, 01:00 Uhr) auf der Bundesstraße 1 im Bereich Horn-Bad Meinberg, bei dem mehrere Personen verletzt wurden, gibt es neue Entwicklungen. Trotz der erheblichen Beschädigungen am Fahrzeug der Familie sind die Verletzungen der Kinder glücklicherweise weniger schwerwiegend als zunächst befürchtet. Ein entscheidender Faktor für dieses glimpfliche Ausmaß könnte die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in hochwertigen Kindersitzen gewesen sein. Die Polizei möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, Kinder immer in geeigneten und korrekt gesicherten Kindersitzen zu transportieren. Nur so kann im Ernstfall der bestmögliche Schutz gewährleistet werden. Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihre Kinder richtig angeschnallt sind - denn das kann Leben retten!

