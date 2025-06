Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schönemark. Einbruch in Geschäft - Gartengeräte entwendet.

Lippe (ots)

Am Wochenende (21.- 23.06.2025) brachen unbekannte Täter in ein Geschäft am Knickweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in den Verkaufsraum der Firma. Dort entwendeten sie mehrere Gartengeräte, darunter mehr als ein Dutzend Benzinkettensägen der Marke "Husqvarna". Der genaue Schaden wird noch ermittelt. Das Kriminalkommissariat 2 wünscht, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer (05231) 6090 melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell