Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuberischer Diebstahl in Kiosk.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (20.06.2025) entriss ein Mann in einem Kiosk in der Lange Straße dem Kassierer Ware und verletzte ihn dabei. Gegen 16:35 Uhr wollte der Täter eine Flasche Lachgas kaufen. Als der 49-jährige Kassierer diese in der Hand hielt, verdrehte der Täter ihm die Hand und riss ihm die Flasche im Wert von 20 Euro weg. Der Kassierer erlitt dabei Schmerzen. Der Täter, der als 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 m groß mit Vollbart mit Schnauzer und schwarzen zurückgekämmten Haaren beschrieben wird, flüchtete anschließend. Zur Tatzeit trug er einen weißen Trainingsanzug. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090.

